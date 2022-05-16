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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что США активно переманивают лучших российских ученых. Это способствует созданию научно-технологического занавеса над РФ.

Источник пишет, что утечка ценных кадров из России в страны Запада продолжается уже много лет, причём тема неоднократно поднималась Российской академией наук и обсуждалась в СМИ.





В конце апреля появилась информация о том, что Соединенные Штаты планируют сорвать план по развитию высоких технологий в России, а вместе с тем улучшить свою экономику и безопасность. Для этого они решили смягчить визовые ограничения для российских учёных, чтобы переманить их на работу.

В частности, администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом.

В ответ вице-спикер Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в Россию для работы в НИИ и университетах.