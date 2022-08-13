SSD Samsung 990 PRO с поддержкой PCIe 5.0 подтверждён

В базе данных некоммерческой организации PCI-SIG появилось упоминание нового SSD-накопителя — Samsung 990 PRO, который указан как поддерживающий PCIe 5.0 x4. Это подтверждает как название продукта, так и тот факт, что потребительская версия получит интерфейс M.2, но длина самого накопителя не сообщается.





Ранее Samsung уже запустила первые SSD-накопители PCIe Gen5 PM1743, которые относятся к категории OEM. Помимо них есть также решения класса Enterprise. Как отмечается, новые накопители Gen5 обеспечивают почти двукратный прирост скорости по сравнению с Gen4, хотя наверняка они будут сильно греться. Впрочем, некоторые вендоры уже предложили решения.





Накопители Gen5, как ожидается, будут поддерживаться материнскими платами под процессоры Intel Alder Lake, а также решениями X670 и B650 для AMD AM5. Само собой, это будет зависеть от класса платы.

Стоимость Samsung 990 PRO пока не сообщается, дата выхода тоже.