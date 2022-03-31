Средняя зарплата москвичей выросла за год на 8,6%

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Средний размер заработной платы в Москве вырос за год на
8,6% и тем самым превысил 103 тысячи рублей. Об этом пишут «Новые Известия» со
ссылкой на данные Мосстата.

Наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован у
работников нефте- и газодобывающих предприятий (762,6 и 679,6 тыс. рублей).
Средняя зарплата у работников в сфере добычи руд цветных металлов достигает
593 тыс. рублей.

Быстрее всего росли зарплаты за год у работников заводов по
производству химсредств, удобрений, пластмасс и синтетического каучука. За год
средняя зарплата у таких сотрудников поднялась в 3,4 раза.

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