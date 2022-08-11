Средневековая кухня более 500 лет скрывалась под фундаментом жилого дома в Чехии

Хорошо сохранившуюся средневековую кухню нашли на территории северной Моравии в Чехии. Возраст находки составляет около 600 лет.
Раскопки предшествовали капитальному ремонту частного дома. Вероятнее всего, древняя постройка принадлежала мещанской семье, рассказал сотрудник местного Новоичинского музея Павел Стабрава.
«Поскольку дом находился недалеко от городских стен, это была не очень богатая городская семья. Самые богатые бюргеры жили в так называемых «пивных дворах» вокруг городской площади», — отметил он, пишет The History Blog.
На месте раскопок специалистам удалось найти части кирпичной печи с очагом. К тому же в руки археологов попал полный комплект кухонной утвари с деревянной ложкой, пишет Planet Today. На горшках сохранились оригинальные крышки.