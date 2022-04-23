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    Среди сдавшихся в плен российским войскам солдат ВСУ оказались водители школьных автобусов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Среди сдавшихся в плен российским войскам солдат ВСУ оказались водители школьных автобусов

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    ФАН

    Киевский режим отправляет на передовую гражданских без
    малейшего боевого опыта, сообщают обозреватели портала «Русская весна».

    Отмечается, что среди сложивших оружие и сдавшихся
    украинских солдат оказались даже водители школьных автобусов, которых Киев не
    раздумывая бросил в бой. Впрочем, помимо гражданских и неопытных военных на
    сторону российских войск также массово переходят и опытные бойцы, которые
    отказались погибать за преступный украинский режим.

    «Среди сдавшихся в плен оказались и сугубо гражданские лица,
    которые попали в зону боевых действий по безразличию или преступной халатности
    украинского руководства», — сказано в материале.

    Президент России Владимир Путин в своем обращении от 24
    февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее целью
    является нейтральный статус, демилитаризация и денацификация страны.

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