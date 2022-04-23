Среди сдавшихся в плен российским войскам солдат ВСУ оказались водители школьных автобусов

Отмечается, что среди сложивших оружие и сдавшихся

украинских солдат оказались даже водители школьных автобусов, которых Киев не

раздумывая бросил в бой. Впрочем, помимо гражданских и неопытных военных на

сторону российских войск также массово переходят и опытные бойцы, которые

отказались погибать за преступный украинский режим.