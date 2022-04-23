Среди сдавшихся в плен российским войскам солдат ВСУ оказались водители школьных автобусов

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Киевский режим отправляет на передовую гражданских без
малейшего боевого опыта, сообщают обозреватели портала «Русская весна».
Отмечается, что среди сложивших оружие и сдавшихся
украинских солдат оказались даже водители школьных автобусов, которых Киев не
раздумывая бросил в бой. Впрочем, помимо гражданских и неопытных военных на
сторону российских войск также массово переходят и опытные бойцы, которые
отказались погибать за преступный украинский режим.
«Среди сдавшихся в плен оказались и сугубо гражданские лица,
которые попали в зону боевых действий по безразличию или преступной халатности
украинского руководства», — сказано в материале.
Президент России Владимир Путин в своем обращении от 24
февраля объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, ее целью
является нейтральный статус, демилитаризация и денацификация страны.