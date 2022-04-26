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    Сразу три объекта благоустройства на Ямале вошли в реестр лучших практик 2021 года в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сразу три объекта благоустройства на Ямале вошли в реестр лучших практик 2021 года в России

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    pixabay.com/PD

    Три объекта благоустройства в Ямало-Ненецком автономном округе признали одними из лучших в России за 2021 год. Соответствующий конкурс провел минтранс.

    Центральную аллею в Ноябрьске и детские игровые площадки в Губкинском и Яр-Сале внесли в федеральный реестр лучших практик 2021 года. Они станут образцами для благоустройства других регионов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», передает «Красный север».

    Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО сообщил, что на конкурс были заявлены 400 проектов из 84 российских регионов. Комиссия отобрала 120 лучших, в число которых и вошли ямальские объекты. Критериями оценивания были качество, влияние на облик городской среды, социальные и экономические результаты, инновационность и популярность у местных жителей.

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