Сразу три объекта благоустройства на Ямале вошли в реестр лучших практик 2021 года в России

Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО сообщил, что на конкурс были заявлены 400 проектов из 84 российских регионов. Комиссия отобрала 120 лучших, в число которых и вошли ямальские объекты. Критериями оценивания были качество, влияние на облик городской среды, социальные и экономические результаты, инновационность и популярность у местных жителей.