Сразу три объекта благоустройства на Ямале вошли в реестр лучших практик 2021 года в России

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Три объекта благоустройства в Ямало-Ненецком автономном округе признали одними из лучших в России за 2021 год. Соответствующий конкурс провел минтранс.
Центральную аллею в Ноябрьске и детские игровые площадки в Губкинском и Яр-Сале внесли в федеральный реестр лучших практик 2021 года. Они станут образцами для благоустройства других регионов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», передает «Красный север».
Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО сообщил, что на конкурс были заявлены 400 проектов из 84 российских регионов. Комиссия отобрала 120 лучших, в число которых и вошли ямальские объекты. Критериями оценивания были качество, влияние на облик городской среды, социальные и экономические результаты, инновационность и популярность у местных жителей.