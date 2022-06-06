Сразу несколько новых 120-герцевых смартфонов Nokia серий X и G на подходе

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Nokiapoweruser пишет, что новые смартфоны смартфонов Nokia серий X и G с поддержкой сетей пятого поколения будут выпущены во второй половине этого года. Считается, что многие из этих смартфонов оснащены однокристальной системы Snapdragon 480 Plus 5G.

Названия будущих смартфонов X-серии пока неизвестно. Однако смартфоны могут поддерживать частоту обновления 120 Гц. В сообщении говорится, что смартфоны премиум-класса G-серии также могут иметь дисплей с частотой 120 Гц.





Однокристальная система Snapdragon 480 Plus 5G является обновлённой версии платформы Snapdragon 480, выпущенной в 2021 году. Она отличается тем, что ядра Cortex-A76 работают с с тактовой частотой на 200 МГц выше, чем в Snapdragon 480. Также есть поддержка Bluetooth 5.2 VS 5.1.

На прошлой неделе стало известно, Nokia 105 стал самым продаваемым кнопочным телефоном во всём мире в первом квартале этого года. При этом крупнейшим поставщиком кнопочных мобильных телефонов в первом квартале 2022 года была Itel Mobile.