Сразу несколько изменений в законах ожидают россиян с июня

В России с началом лета вступают в силу новые законодательные акты. О некоторых из них сообщает интернет-издание PROOREN.RU.
Так, с 1 июня будет установлен единый срок полномочий губернаторов. При этом разрешается продлевать пребывание в этой должности на два срока.
Изменения коснулись и уведомлений о выплатах пособий, которые теперь будут появляться на «Госуслугах» в случае, если россиянин дал согласие на использование реквизитов своего банковского счета для получения мер соцзащиты.
Что касается изменений в социальной сфере, то будет увеличен список получателей пенсии по случаю потери кормильца и доплаты за иждивенца. Нововведения ждут и болельщиков.
«Согласно принятому закону Правительство РФ утвердит перечень официальных спортивных мероприятий, для посещения которых зрителям нужно будет пройти обязательную идентификацию — путем приобретения персонифицированной карты», — говорится в статье.
Кроме этого, членам экипажей воздушных судов будет разрешено применять спецмеры к дебоширам на борту самолета.