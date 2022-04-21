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    Спыну попросил жителей Молдавии экономить на электричестве, газе и теплоэнергии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спыну попросил жителей Молдавии экономить на электричестве, газе и теплоэнергии

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    pixabay.com/PD

    Молдаванам рекомендовали снизить потребление энергии и заменить дома обычные лампочки на энергосберегающие. Наставления гражданам
    дал вице-премьер страны Андрей Спыну.

    Молдавия рискует с 1 мая остаться без поставок от «Газпрома». В связи с этими событиями вице-премьер призвал
    граждан экономней расходовать газ и электричество, пока ситуация на международном
    рынке не стабилизируется. Политик призвал сограждан покупать лампочки LED, устанавливать в домах датчики движения, выбирать технику с высокой степенью энергосбережения и обеспечить термоизоляцию жилья.

    «С разумной, обоснованной экономией энергии мы проще
    преодолеем тяжелый период до тех пор, пока не стабилизируется
    ситуация на международном рынке», — написал Спыну
    в Telegram-канале.

    В 2021 году власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продолжении газового транзита при условии, что Кишинев проведет аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году, однако аудитор так и не нашелся. Теперь «Газпром» в праве прекратить поставки газа в страну с 1 мая. Кишинев запросил об отсрочке, но пока не получил ответа. 

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