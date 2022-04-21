Спыну попросил жителей Молдавии экономить на электричестве, газе и теплоэнергии

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Молдаванам рекомендовали снизить потребление энергии и заменить дома обычные лампочки на энергосберегающие. Наставления гражданам
дал вице-премьер страны Андрей Спыну.
Молдавия рискует с 1 мая остаться без поставок от «Газпрома». В связи с этими событиями вице-премьер призвал
граждан экономней расходовать газ и электричество, пока ситуация на международном
рынке не стабилизируется. Политик призвал сограждан покупать лампочки LED, устанавливать в домах датчики движения, выбирать технику с высокой степенью энергосбережения и обеспечить термоизоляцию жилья.
«С разумной, обоснованной экономией энергии мы проще
преодолеем тяжелый период до тех пор, пока не стабилизируется
ситуация на международном рынке», — написал Спыну
в Telegram-канале.
В 2021 году власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продолжении газового транзита при условии, что Кишинев проведет аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году, однако аудитор так и не нашелся. Теперь «Газпром» в праве прекратить поставки газа в страну с 1 мая. Кишинев запросил об отсрочке, но пока не получил ответа.