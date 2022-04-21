Спыну попросил жителей Молдавии экономить на электричестве, газе и теплоэнергии

В 2021 году власти Молдавии договорились с «Газпромом» о продолжении газового транзита при условии, что Кишинев проведет аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году, однако аудитор так и не нашелся. Теперь «Газпром» в праве прекратить поставки газа в страну с 1 мая. Кишинев запросил об отсрочке, но пока не получил ответа.