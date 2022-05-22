Спутниковый интернет Starlink разогнался в США до 301 Мбит/с. Такая скорость зафиксирована при скачивании данных

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Пользователь из Висконсина поделился на форуме Reddit тестом сетевого подключения Starlink, сделанным при помощи инструмента Ookla Speedtest. Скорость скачивания данных из Сети составила 301 Мбит/с – это гораздо больше, чем в среднем в сети Starlink в США (105 Мбит/с по состоянию на четвертый квартал 2021 года).





Результат не является рекордным для сети Starlink в целом (в мае прошлого года в Германии была зафиксирована скорость 560 Мбит/с), однако это рекорд для США. Важно, что результат зафиксирован в сельской местности штата Висконсин – Starlink в первую очередь и создавался для того, чтобы обеспечить быстрый и недорогой доступ в Сеть для жителей отдаленных районов и уголков.

Нужно отметить, что при высокой скорости скачивания данных скорость загрузки информации в Сеть по-прежнему невелика, в данном конкретном случае – всего 20,5 Мбит/с. Также обращает на себя внимание большая задержка – 72 мс. Впрочем, по мере вывода на орбиту новых спутников (а Starlink делает это ударными темпами) скорости будут расти, а задержки – уменьшаться. Ранее Илон Маск обещал, что сетью Starlink в 2022 году будет охвачена вся Земля.