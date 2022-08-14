Спутниковый интернет Илона Маска под угрозой? Энтузиаст взломал пользовательский терминал Starlink

На мероприятии Black Hat Security Technology Conference, состоявшемся недавно в Лас-Вегасе, Леннерт Воутерс (Lennert Wouters), специалист по кибербезопаности из Лёвенского католического университета (Бельгия), поделился своим опытом успешного взлома пользовательского оборудования Starlink. Правда, это не был классический взлом ПО, так как исследователю пришлось изготовить так называемый «модчип».





Стоимость изготовления чипа, подключаемого к абонентскому терминалу Starlink, составила 25 долларов. Чип вызвал кратковременное короткое замыкание, которое отключило встроенные системы защиты, после чего специалист получил доступ к терминалу. А уже из него можно запускать любые команды.





«Наша атака может сделать пользовательские терминалы Starlink непригодными для использования и позволяет нам выполнять произвольный код», — сказал Воутерс.

Так выглядит терминал Starlink

По словам исследователя, единственный надёжный способ избежать такой атаки — создать новую версию основного чипа «тарелки». Иными способами проблему не устранить. Впрочем, такой вариант взлома предусматривает прямой доступ к абонентскому оборудованию, а это не самый простой вариант, ну а от удаленного взлома система Starlink, судя по всему, неплохо защищена. Так что её пользователям вряд ли следует волноваться.