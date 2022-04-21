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    Спутниковый интернет Starlink сделают доступным для всех украинцев

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спутниковый интернет Starlink сделают доступным для всех украинцев

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    Спутниковым интернетом от Starlink в итоге смогут пользоваться все жители Украины, о чем сообщил в своём Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Как я и обещал, делаем быстрые шаги по полноценной легализации использования технологии Starlink в Украине. Только что НКЭК по инициативе Госспецсвязи приняла первое необходимое решение, которым предусмотрено:


    • на период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всем категориям пользователей;

    • внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

    Михаил Федоров


    Разрешение будет действовать только в течение военного времени. Пользование системой будет платным. Комплект для установки стоит $550, а ежемесячная плата составляет $110.

    Только вчера мы мы писали, что на Украине ограничили использование спутникового интернета Starlink гражданскими пользователями, объяснив это тем, что массовое использование гражданскими может помешать военным.

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