Sputnik: «туннельная борьба» на «Азовстали» продлится совсем недолго

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Националисты батальона «Азов»* и примкнувшие к ним силы ВСУ,
запертые на территории завода «Азовсталь», очень скоро покинут свои подземные
укрытия, отметил военный обозреватель радио Sputnik Александр Хроленко.
Президент России Владимир Путин приказал не штурмовать
предприятие в Мариуполе, где укрываются порядка 2000 украинских националистов.
По словам российского лидера, так удастся избежать ненужных жертв среди личного
состава российской армии. Во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
президент распорядился еще раз предложить сдаться тем, кто остается на
территории завода.
Верховный главнокомандующий приказал полностью заблокировать предприятие,
чтобы «и муха не пролетела». Теперь, отмечает Александр Хромченко, у
националистов нет иного пути, как вести «туннельную борьбу», то есть находясь в
подземных катакомбах.
Впрочем, даже значительное укрепление не поможет им, ведь уже
очень скоро голод, жажда и полная антисанитария заставят членов «Азова» и военнослужащих
ВСУ покинуть укрытие.
«Туннельная борьба будет недолгой. У блокированных украинских
боевиков нет будущего. Подвальные обращения за спасением к папе Римскому,
президенту США и другим “мировым лидерам” — направлены не по адресу,
ведь демилитаризацией и денацификацией Украины занимается Россия», —
констатировал Хроленко.
Напомним, Россия неоднократно предлагала удерживающим «Азовсталь»
боевикам сложить оружие.
*«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело
в России.