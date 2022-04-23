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    Sputnik: «туннельная борьба» на «Азовстали» продлится совсем недолго

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sputnik: «туннельная борьба» на «Азовстали» продлится совсем недолго

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    globallookpress.com / Victor / XinHua

    Националисты батальона «Азов»* и примкнувшие к ним силы ВСУ,
    запертые на территории завода «Азовсталь», очень скоро покинут свои подземные
    укрытия, отметил военный обозреватель радио Sputnik Александр Хроленко.

    Президент России Владимир Путин приказал не штурмовать
    предприятие в Мариуполе, где укрываются порядка 2000 украинских националистов.
    По словам российского лидера, так удастся избежать ненужных жертв среди личного
    состава российской армии. Во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
    президент распорядился еще раз предложить сдаться тем, кто остается на
    территории завода.

    Sputnik: «туннельная борьба» на «Азовстали» продлится совсем недолго
    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global look press

    Верховный главнокомандующий приказал полностью заблокировать предприятие,
    чтобы «и муха не пролетела». Теперь, отмечает Александр Хромченко, у
    националистов нет иного пути, как вести «туннельную борьбу», то есть находясь в
    подземных катакомбах.

    Впрочем, даже значительное укрепление не поможет им, ведь уже
    очень скоро голод, жажда и полная антисанитария заставят членов «Азова» и военнослужащих
    ВСУ покинуть укрытие.

    «Туннельная борьба будет недолгой. У блокированных украинских
    боевиков нет будущего. Подвальные обращения за спасением к папе Римскому,
    президенту США и другим “мировым лидерам” — направлены не по адресу,
    ведь демилитаризацией и денацификацией Украины занимается Россия», —
    констатировал Хроленко.

    Sputnik: «туннельная борьба» на «Азовстали» продлится совсем недолго
    Федеральное агентство новостей

    Напомним, Россия неоднократно предлагала удерживающим «Азовсталь»
    боевикам сложить оружие.

    *«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело
    в России.

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