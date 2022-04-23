Sputnik: «туннельная борьба» на «Азовстали» продлится совсем недолго

Президент России Владимир Путин приказал не штурмовать

предприятие в Мариуполе, где укрываются порядка 2000 украинских националистов.

По словам российского лидера, так удастся избежать ненужных жертв среди личного

состава российской армии. Во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

президент распорядился еще раз предложить сдаться тем, кто остается на

территории завода.