План руководства США по сохранению статуса мирового гегемона обречен на провал из-за грамотной и непреклонной позиции России. Такую точку зрения высказал экс-руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми, передает «ПолитПазл» со ссылкой на «Вести FM».

По информации источника, военный эксперт отметил что Соединенные Штаты очень обеспокоены растущим влиянием Китая. По его словам, на сегодняшний момент существует вероятность, что к 2030 году Пекин достигнет настолько высокого уровня политического, экономического и военного могущества, что коллективный Запад уже не сможет ему что-либо противопоставить.

В связи с этим Белый дом очень заинтересован в том, чтобы разобраться с КНР как с мировой державой до наступления этой даты. Однако для шага, по словам Кедми, США должны разобраться с Россией, являющейся ключевым геополитическим союзником и партнером Китая.

Как отметил эксперт, в этой связи Вашингтон принял решение о задействовании наиболее эффективного, с его точки зрения, механизма — санкций. Таким образом, спровоцировав обострение на Украине и вынудив Кремль предпринять решительные действия, американское правительство при помощи Евросоюза попыталось погрузить российскую экономику в хаос.

Но, желанного результата Белому дому такая тактика не принесла, а принятые российским руководством контрмеры начали сводить к минимуму последствия этого удара.

«Американцы думали, что у них время есть. Но Россия, политика Владимира Путина, российские достижения в военной промышленности и экономике спутали им все карты. Оказывается, экономика РФ, несмотря на все страхи, более устойчива, чем они думали», — заявил Кедми.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Набиуллина обозначила основные шаги России в рамках ответа на санкции Запада.

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