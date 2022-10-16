Спустя три поколения Xiaomi 13 наконец вернёт плоский дисплей

Согласно последним новостям, после экспериментов с изогнутыми экранами, которые проводились в предыдущих моделях флагманом Xiaomi, компания решила вернуться к плоскому экрану в Xiaomi 13.

Ранее Xiaomi использовала изогнутый экран во флагманах Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 и Xiaomi 12. Но выход Xiaomi 13 порадует поклонников, которые предпочитают плоские экраны. Данную информацию опубликовал известный инсайдер под ником Ice Universe.

Размер экрана Xiaomi 13 увеличится по сравнению с предыдущим поколением, но незначительно: если в Xiaomi 12 установлен экран диагональю 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 получит дисплей диагональю 6,36 дюйма.





Базовая модель Xiaomi 13 будет оснащена флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а основная основная камера будет иметь главный датчик изображения разрешением 50 Мп серии Sony IMX8, а также систему оптической стабилизации изображения. Емкость аккумулятора может составлять от 4500 до 5000 мА•ч, смартфон должен поддерживать 120-ваттную зарядку.

Помимо стандартной версии Xiaomi 13 в ноябре на презентации ожидается модель Xiaomi 13 Pro, а в следующем году будет выпущена Xiaomi 13 Ultra.

Этот инсайдер первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.