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Спущенная в воду цепь помогает якорю удерживать многотонное судно

Спущенная в воду цепь помогает якорю удерживать многотонное судно
pxhere.com

Судно, которое встало на якорь в акватории, удерживается на месте не только благодаря ему. Помогает в этом спущенная цепь и физические силы.

Любой крупный якорь кажется небольшим, если сравнить его с судном, на котором он установлен. Однако, чтобы удерживать корабль на месте, совсем необязательно пользоваться огромным якорем.

Он удерживает вес судна с помощью силы Архимеда, которая помогает якорю противостоять ветру и течению. Кроме того, большую роль в этом процессе играет спущенная в воду цепь, сообщает Planet Today.

Обычно ее длина в несколько раз превышает глубину. Корабль удерживается благодаря тому, что цепь выстилается по дну и препятствует движению судна.

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