Спущенная в воду цепь помогает якорю удерживать многотонное судно

Судно, которое встало на якорь в акватории, удерживается на месте не только благодаря ему. Помогает в этом спущенная цепь и физические силы.
Любой крупный якорь кажется небольшим, если сравнить его с судном, на котором он установлен. Однако, чтобы удерживать корабль на месте, совсем необязательно пользоваться огромным якорем.
Он удерживает вес судна с помощью силы Архимеда, которая помогает якорю противостоять ветру и течению. Кроме того, большую роль в этом процессе играет спущенная в воду цепь, сообщает Planet Today.
Обычно ее длина в несколько раз превышает глубину. Корабль удерживается благодаря тому, что цепь выстилается по дну и препятствует движению судна.