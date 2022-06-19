спрос падает, а цены растут

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Цена на авиакеросин в России растет, несмотря на снижение спроса, и это парадокс. С таким заявлением выступил глава Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.





«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он.

При этом глава ФАС отметил, что высокая цена на авиатопливо не влияет на стоимость авиабилетов. По его словам, этому способствует действующий механизм демпфера, за счет чего авиакомпаниям возвращается часть денег. В текущем году пассажиропоток авиакомпаний России существенно снизился из-за запрета на полеты российским перевозчикам в Европу и ряд других стран.

Что касается цен на авиакеросин, то, исходя из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в апреле 2020 года тонна авиакеросина стоила около 24 тыс. рублей, в сентября 2021 года — уже 50 тыс. рублей, а по состоянию на 17 июня за одну тонну топлива просят 65,1 тыс. рублей.