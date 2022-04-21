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    Спрос на умные колонки «Капсула» от VK взлетел в России — на 430%

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спрос на умные колонки «Капсула» от VK взлетел в России — на 430%

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    Компания VK (бывшая Mail.ru Group) подвела итоги продаж первого квартала для умных колонок «Капсула» и «Капсула Мини». 


    В 2022 году интерес к умным колонкам с «Марусей» заметно вырос. За первые три месяца 2022 года было продано на 430% больше умных колонок «Капсула Мини», чем за аналогичный период прошлого года. 

    В конце 2021 года VK выпустила «Капсулу Мини» в трех новых цветах: хвойном зеленом, морском синем и терракотовом. Цветные колонки оказались популярнее классических серых, а чаще всего покупали синюю «Капсулу Мини».

    Директор направления умных продуктов в VK Анатолий Кульбацкий рассказал:

    Интерес аудитории к голосовым технологиям растет, и мы постоянно работаем над тем, чтобы наши продукты становились умнее и функциональнее. Возможности Капсулы и Капсулы Мини выходят далеко за пределы включения музыки или будильника. С их помощью, например, можно управлять устройствами умного дома большого количества производителей, а Маруся  каждый день учится  отвечать на все более сложные вопросы».
     

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