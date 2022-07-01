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Спрос на солнцезащитные средства резко вырос в аптеках Петербурга из-за аномальной жары

Спрос на солнцезащитные средства резко вырос в аптеках Петербурга из-за аномальной жары
pxhere.com

Петербургские аптеки фиксируют резкое повышение спроса на солнцезащитные средства из-за установившейся в городе аномальной жары.

Также местные жители стали чаще покупать препараты для лечения ожогов. В некоторых торговых точках такие товары составляют треть от общего числа покупок, пишет «Форпост Северо-Запад».

«Много покупают и кремы от ожогов. Бывает, что люди приходят с уже обгоревшими от солнца руками и шеями», — рассказали корреспонденту издания в одной из аптек.

Сотрудники аптеки на улице Восстания, в свою очередь, сообщили, что у них раскупили почти все изделия французских брендов. За препаратами от ожогов покупатели чаще всего приходят по вечерам, когда температура воздуха не такая высокая, как в дневное время.

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