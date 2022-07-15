Спрос на «ободранные» Lada Granta Classic 2022 взлетел в два с половиной раза

Как стало известно, за первые две недели июля спрос на седан Lada Granta Classic 2022 по сравнению с июнем увеличился более чем вдвое.

С 1 по 13 июля было продано 946 автомобилей Lada Granta Classic 2022, то есть в среднем примерно по 73 машины. Ранее сообщалось, что продажи Lada Granta Classic 2022 по итогам июня этого года составили 447 автомобилей. Сборка автомобилей Lada Granta Classic 2022 началась 8 июня, а об официальном начале продаж АвтоВАЗ объявила 16 июня. В среднем за каждый календарный день второй половины июня продавалось более 30 автомобилей. За первые 12 дней в среднем ежедневно продавалось более 22 машин.





Вчера стало известно о том, что минимальные цены на Lada Granta Classic 2022 и Lada Niva Legend в упрощённых комплектациях могут быть снижены до 543,1 тыс. рублей и 660 тыс. рублей соответственно.

Сегодня сообщалось, что АвтоВАЗ планирует начать сборку еще одной модели Lada в самое ближайшее время.