Спрос на напольные вентиляторы вырос в Петербурге из-за жары

Жара в Санкт-Петербурге продержится еще несколько дней. На фоне сообщений синоптиков горожане ринулись в магазины скупать напольные вентиляторы.
Ажиотаж привел к тому, что недорогие модели практически раскупили. Петербуржцы вынуждены ездить по городу, чтобы приобрести вентилятор по приемлемой цене.
«Такие вентиляторы еще можно купить на Московском проспекте, там осталось 40 штук, и на Ленинском шоссе, там 41 образец, также на Дунайском шоссе осталось 12 штук», — цитирует издание «Форпост» представителя компании «Максидом».
Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов отметил, что в понедельник, 27 июня, был побит температурный рекорд с начала года. Столбики уличных термометров достигли отметки в +30 градусов.