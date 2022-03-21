Спрос на арендные квартиры в Москве снизился на 17%

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Аналитики зафиксировали снижение спроса на арендное жилье в
крупных городах России с 24 февраля. Так, в Москве показатель упал на 17%,
сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

Вместе с этим количество предложений съемных квартир в
регионе возросло
на 31%, а арендное жилье в среднем подешевело на 5,5%. Отмечается, что многие
россияне, планировавшие взять ипотеку, отдали предпочтение съему жилплощади.
При этом еще больше людей потеряли работу с начала спецоперации и покидают
крупные города.

«Это и мигранты из других регионов страны, и из Средней
Азии», — добавил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Россия объявила о начале специальной операции по
демилитаризации Украины 24 февраля. Отечественные солдаты ведут огонь только по
военным объектам. Однако Запад продолжает плодить фейки. По словам политолога
Владимира Корнилова, они являются
частью информационной войны против России.

 
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