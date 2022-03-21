Спрос на арендные квартиры в Москве снизился на 17%

Вместе с этим количество предложений съемных квартир в

регионе возросло

на 31%, а арендное жилье в среднем подешевело на 5,5%. Отмечается, что многие

россияне, планировавшие взять ипотеку, отдали предпочтение съему жилплощади.

При этом еще больше людей потеряли работу с начала спецоперации и покидают

крупные города.