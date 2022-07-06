Спрос на аппаратные криптокошельки в России в марте-апреле вырос в несколько раз

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Спрос на аппаратные криптокошельки в России в марте-апреле текущего года увеличился в несколько раз. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель разработчика кошельков Tangem и подтвердили представители «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon.

Аппаратные криптокошельки — это устройства, которые генерируют секретные ключи и цифровые подписи сделок в автономном режиме, позволяя проводит операции с криптовалютой: покупать, хранить или продавать токены. Чаще всего они похоже на USB-накопители или, как в случае с Tangem – в виде пластиковой карты.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи таких устройств в первом квартале 2022 года выросли в восемь раз относительно четвёртого квартала 2021. Пик спроса пришелся на март, когда в ассортименте появились более доступные по цене кошельки Tangem. Во втором квартале спрос продолжил расти, поднявшись примерно на четверть к показателю первого квартала.

Всплеск на криптокошельки весной эксперты объясняют отъездом из России IT-специалистов, а сейчас — системной проблемой с выводом валюты из РФ.

«Сроки проведения SWIFT-переводов из России за рубеж увеличились, комиссии выросли, открыть счет в зарубежных банках стало сложнее, и это касается в том числе и стран ЕАЭС. В таких условиях многие всерьез рассматривают вывод денег через криптовалюты, особенно в те страны, где она относительно легализована, например, в ОАЭ», — отметил генеральны директор «Info-аналитики» Михаил Бурмистров.

Несмотря на непростую и волатильную ситуацию на крипторынке, спрос на криптокошельки в России может и дальше расти, полагает эксперт.