Спрос на апартаменты в центре Москвы падает три месяца подряд

В мае спрос на апартаменты в центре столицы упал на 19,46%. Снижение интереса россиян к подобной недвижимости фиксируется с февраля 2022 года, а по сравнению с маем 2021-го показатель сократился на 71,88%, с маем 2020-го — на 56,57%.