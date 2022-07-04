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Спрос на апартаменты в центре Москвы падает три месяца подряд

Спрос на апартаменты в центре Москвы падает три месяца подряд
pxhere.com/PD

Спрос на апартаменты в центре Москвы падает три месяца подряд, при этом объем предложения поднялся на 12%, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на данные исследования Skolkovo Realty.

В мае спрос на апартаменты в центре столицы упал на 19,46%. Снижение интереса россиян к подобной недвижимости фиксируется с февраля 2022 года, а по сравнению с маем 2021-го показатель сократился на 71,88%, с маем 2020-го — на 56,57%.

В то же время уровень предложения растет, и на сегодняшний день в центре Москвы продаются 559 апартаментов от застройщиков. В апреле этого года их насчитывалось 499 штук.

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