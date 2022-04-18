Справится с «судьёй в мире мёртвых». «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатный инструмент для борьбы с шифровальщиками

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«Лаборатории Касперского» объявила о выпуске нового бесплатного решения для расшифровки файлов, испорченных троянами-шифровальщиками.





Как отмечают разработчики, новый инструмент позволяет справиться с файлами, зашифрованными зловредом Yanluowang, восстановив к ним доступ. Название отсылает к китайскому божеству Yanluo Wang, судье в мире мёртвых. Зловред был обнаружен в октябре 2021 года, использовался в атаках на компании в нескольких странах, в том числе в США, Турции, Бразилии.

В процессе атаки злоумышленники запускают процесс шифрования файлов, в ходе которого расширения меняются на .yanlouwang. Затем они оставляют файл с требованиями, в котором угрожают, что, если жертва обратится в полицию, все файлы на заражённом устройстве будут удалены, на компанию обрушится DDoS-атака и через несколько недель атака с удалением файлов повторится.

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали зловред и обнаружили уязвимость, которая позволяет дешифровать файлы на заражённом компьютере.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Янис Зинченко пояснил: