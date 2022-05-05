Spotify создал свой остров в Roblox

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Spotify объявила, что станет первым музыкальным потоковым брендом, который официально присутствует в Roblox. «Spotify Island» позиционируется как место, где художники и поклонники будут собираться, чтобы играть в интерактивные квесты, где можно разблокировать эксклюзивный контент и купить товары художников.





Новый остров Spotify в Roblox фактически будет состоять из центрального материка, окруженного россыпью тематических островов, которые игроки могут исследовать и «взаимодействовать с окружением, передвигаясь, бегая, прыгая, касаясь и поднимая различные объекты».

В правом верхнем углу навигации есть музыкальная игровая приставка, в которой будет представлен саундтрек, основанный на Soundtrap, одном из инструментов создания звука Spotify. Музыка здесь может воспроизводиться или приостанавливаться, также игроки смогут пропускать треки, говорится в сообщении Spotify.

В то же время, в игровом магазине будет представлен целый ряд товаров Spotify, которые могут быть перенесены в другие части Roblox, а также специальные товары художников, которые будут служить дополнительным источником дохода для создателей.

Первоначально четыре бесплатных предмета можно разблокировать, выполнив миссии вокруг острова Spotify, выполняя такие вещи, как воспроизведение звуков в хрустальной пещере мира и на батуте, а также собирая музыкальные ноты, разбросанные по всему острову.





Есть также маленькие «сердца» вокруг острова Spotify, которые можно собрать, чтобы разблокировать скрытые «пасхалки». Например, один такой секрет может изменить остров с дневного режима на ночной для отдельного игрока. Ещё, пользователи могут поднять светящиеся палочки на земле, чтобы оставлять за собой лёгкие следы, когда они бегают по острову. Таблица лидеров будет отслеживать сердца, собранные различными посетителями острова.

Видение Spotify в создании острова состоит в том, «чтобы превратить игроков Roblox в самих создателей», говорится в сообщении компании. При запуске игры остров стимулирует игроков создавать звуки на своих виртуальных станциях beat-maker, работающих на Soundtrap, и активнее перемещаться по области «сцены». На виртуальной концертной площадке игроки могут взаимодействовать с такими предметами, как «конфетти-пушка» и пузыри, и становиться непосредственно исполнителями музыкального произведения. Компания также заявила, что со временем «планирует расширить этот опыт», не вдаваясь в конкретные детали.

“Сцена – это не просто возможность артисту транслировать свой образ для фанатов в метавселенной. Мы переворачиваем сценарий и даём возможность игрокам быть создателями и по-настоящему чувствовать, что они сами исполняют артиста ”, – отметила Эбби Стюарт, директор по развитию бизнеса в Spotify.

По мнению создателей, запуск острова Spotify в метавселенной происходит в то время, когда музыка стала важным конкурентным преимуществом для онлайн-игровых платформ, поскольку они позиционируют себя «как будущую точку входа для взаимодействия с «метавселенной».