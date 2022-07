Способы заморозки баклажанов на зиму: пятерка лучших

Наслаждаться аппетитными блюдами из сочных овощей хочется круглогодично. Потому умудренные хозяйки летом и в начале осени зря времени не теряют. Они делают заготовки из кабачков, баклажанов, томатов и болгарского перца, а затем убирают их в морозильную камеру. Благодаря такой продуманности появляется возможность готовить ароматные закуски и основные блюда из домашних овощей даже в холодную пору. И сегодня наша редакция поведает вам самые лучшие способы заморозки баклажанов на зиму, которые смогут выручить не один раз!

«Со Вкусом» предлагает пять вариантов, как заготовить эти овощи. Тогда их можно будет добавлять в абсолютно разные блюда. К тому же специально подготавливать баклажаны перед этим не придется. Забудьте об убирании горечи из овощей при помощи замачивания их в подсоленной воде. Ведь после заморозки баклажаны не будут иметь неприятного привкуса.

© Depositphotos

Способы заморозки баклажанов на зиму

Вариант 1: для фарширования, салатов и икры

Тщательно моем овощи и обсушиваем. Делаем много проколов в них, используя зубочистку. Выкладываем баклажаны на противень, который не нужно смазывать маслом или застилать пергаментом. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку до готовности. Если баклажаны стали полностью мягкие, доставаем их. В остывшем овоще удаляем плодоножки и делаем продольный надрез. Переворачиваем его срезом вниз на сито и помещаем сверху гнет (придавливаем миской и ставим на нее банку с водой), чтобы стек сок. Когда избавимся от влаги, обворачиваем каждый баклажан пищевой пленкой и убираем в морозилку.

© Depositphotos

Вариант 2: готовый полуфабрикат

Хорошенько моем баклажаны. Нарезаем их кружочками. Выкладываем баклажаны на разогретую сковороду с растительным маслом. Добавляем соль по вкусу. Обжариваем их на сильном огне до румяности с двух сторон. Остывшие овощи помещаем в полиэтиленовые пакеты. Завязываем их и убираем в морозильную камеру для дальнейшего хранения.

© Depositphotos

Вариант 3: для пирогов, рагу и овощного супа

Тщательно моем баклажаны. Нарезаем овощи большими кубиками. Отвариваем их в слегка подсоленной воде до мягкости. Остывшие баклажаны выкладываем в пакет ровным слоем, выгоняем весь воздух и завязываем его. Отправляем в морозилку.

© Depositphotos

Вариант 4: для мясных запеканок

Моем баклажаны. Удаляем плодоножки. Нарезаем овощи небольшими кружочками и помещаем их в пакет. Выгоняем воздух и завязываем. Убираем в морозильную камеру.

© Depositphotos

Вариант 5: для закуски «Язычки»

Хорошенько моем баклажан. Удаляем плодоножки Нарезаем овощи на язычки (слайсы размером 0,5 см). Противень слегка смазываем растительным маслом. Выкладываем баклажаны. Их также смазываем маслом. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку до готовности. Остывшие овощи помещаем в контейнер и убираем в морозилку.

© Depositphotos

Следует еще правильно разморозить баклажаны. Это ни в коем случае не нужно делать с помощью микроволновки или при комнатной температуре. Переложите овощи из морозильной камеры в холодильник, оставьте их на ночь. Уже на утро можно будет приступать к их приготовлению.

