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Спортклуб «Ласточка» в Реутове получит господдержку по программе «Социального предпринимателя»

Спортклуб «Ласточка» в Реутове получит господдержку по программе «Социального предпринимателя»
pxhere.com

Спортивный детский клуб «Ласточка», работающий в подмосковном Реутове, получит поддержку по государственной программе «Социального предпринимателя».

В рамках программы соцпредприятия благодаря грантовой поддержки могут компенсировать расходы на покупку оборудования, повышение квалификации сотрудников и так далее. Об этом рассказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Действует программа поддержки по направлению промышленных производств, когда бизнесмен покупает оборудование. Точно также возможно софинансирование лизинговых платежей», — подчеркнул он.

Чтобы получить субсидии (до 85% затрат, но не более 2 млн. рублей), как раз и нужен статус «Социального предпринимателя». Документы можно подать на портале госуслуг, сообщается на официальном сайте администрации Реутова.

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