Спортклуб «Ласточка» в Реутове получит господдержку по программе «Социального предпринимателя»

Спортивный детский клуб «Ласточка», работающий в подмосковном Реутове, получит поддержку по государственной программе «Социального предпринимателя».
В рамках программы соцпредприятия благодаря грантовой поддержки могут компенсировать расходы на покупку оборудования, повышение квалификации сотрудников и так далее. Об этом рассказал глава муниципалитета Станислав Каторов.
«Действует программа поддержки по направлению промышленных производств, когда бизнесмен покупает оборудование. Точно также возможно софинансирование лизинговых платежей», — подчеркнул он.
Чтобы получить субсидии (до 85% затрат, но не более 2 млн. рублей), как раз и нужен статус «Социального предпринимателя». Документы можно подать на портале госуслуг, сообщается на официальном сайте администрации Реутова.