Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские предприятия, которые спонсировали батальоны нацистов, перейдут в собственность государства.
Пушилин подчеркнул, что правоохранительные органы проведут индивидуальную проверку по каждому предприятию. По словам главы республики, прямое финансирование нацбатов — это участие в геноциде граждан ЛДНР.
«Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — заявил Пушилин РИА Новости.
15 мая Государственный комитет обороны ДНР постановил обратить в собственность республики украинские банки на освобожденных территориях. Спецоперация по защите жителей Донбасса продолжается. К концу марта российская армия выполнила основные задачи первого этапа.