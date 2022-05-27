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Спонсирующие нацбаты украинские предприятия перейдут в собственность ДНР

Спонсирующие нацбаты украинские предприятия перейдут в собственность ДНР
Gilles Bader/Keystone Press Agency

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские предприятия, которые спонсировали батальоны нацистов, перейдут в собственность государства.

Пушилин подчеркнул, что правоохранительные органы проведут индивидуальную проверку по каждому предприятию. По словам главы республики, прямое финансирование нацбатов — это участие в геноциде граждан ЛДНР.

«Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность», — заявил Пушилин РИА Новости.

15 мая Государственный комитет обороны ДНР постановил обратить в собственность республики украинские банки на освобожденных территориях. Спецоперация по защите жителей Донбасса продолжается. К концу марта российская армия выполнила основные задачи первого этапа. 

ДНР Донбасс пушилин спецоперация Украина
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