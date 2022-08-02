«Спокойной ночи, маленькие “огненные” товарищи!». Китайские ракетные войска пожелали гражданам «спокойной ночи» фотографией с гиперзвуковыми ракетами

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в своем официальном аккаунте в китайской социальной сети Weibo вчера поздно вечером опубликовали пожелание гражданам страны спокойной ночи с фотографией гиперзвукового оружия DF-17.





«Ты всегда можешь доверять НОАК. Твоя вера в меня означает уверенность родины во мне. Спокойной ночи, маленькие “огненные” товарищи!» – сказано в короткой записи. К посту прикреплена фотография парада на площади Тяньаньмэнь, состоявшегося 1 октября 2019 года в честь 70-летия основания КНР. На ней запечатлены более десяти пусковых установок DF-17, следующих по главной улице Пекина – проспекту Чанъаньцзе.

Комплекс DF-17 представляет собой мобильную пусковую установку с баллистической ракетой средней дальности – она используется для запуска гиперзвукового глайдера DF-ZF, который развивает скорость в диапазоне от 6000 до 12000 км/ч и способен маневрировать во время полета.

Вообще Китай не любит афишировать свои разработки, особенно гиперзвуковые, но, во-первых, DF-17 уже «засветили» официально в 2019 году (хотя в проводимых сейчас учениях это оружие участвует впервые), во-вторых, в связи с планируемым визитом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань Китай хочет дать сигнал о том, что он этому совсем не рад. Очевидно, в Китае считают демонстрацию гиперзвукового оружия, ставшего на боевое дежурство, лучшим аргументом убеждения.