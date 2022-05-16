«Сплошная ложь и провокация»: Садальский разнес победу Украины на Евровидении

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Сразу несколько европейских стран обвинили организаторов конкурса «Евровидение-2022» в подмене оценок после победы коллектива из Украины, передает РИА Новости. Продюсер Станислав Садальский объяснил в беседе с «Народными Новостями», какими принципами руководствуются те, кто принимает решение о победителе.
Украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania с большим отрывом одержала победу на Евровидении. Стоит отметить, что жюри отдало победу британскому певцу Сэму Райдеру, однако по итогам зрительского голосования, где суммируют оценки судий и зрителей, Украина получила значительный перевес.
После подведения итогов конкурса, Азербайджан, Грузия и Румыния заявили, что их оценки были изменены. Так, глава румынской делегации Юлиана Марчук пояснила, что поставленные ее группой высшие оценки по какой-то причине перешли от Молдавии к Украине.
«Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», — сказала Марчук.
Что касается Азербайджана и Грузии, сообщили СМИ, их высшие оценки, поставленные Украине, наоборот, «перешли» к Великобритании. Организаторы конкурса, оправдываясь за подлог, сослались на технические неполадки при выходе шоу в эфир.
Конкурс Евровидение давно себя дискредитировал, став площадкой для «лжи и провокаций», считает Станислав Садальский.
«Правды нет. Все эти конкурсы — ложь и провокация», — прокомментировал продюсер.
Организаторы конкурса песен унизили сами себя, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили», — полагает дипломат.
Россияне привыкли, что Евровидение давно превратилось в политическую площадку, продвигающую западный тренд. По мнению пользователей Сети, именно из-за этого не так давно побеждали «бородатая женщина», коллектив с нетрадиционной ориентацией и так далее. Украина сегодня — тоже некий тренд, который вызывает настоящую истерику в Европе. Все это вылилось в скандальные результаты конкурса.
«Вся Европа за последние десять лет превратилась в сплошную политическую истерику»;
«Несправедливо? Ребята, вы о чем? Зато толерантности вагон. Все проголосовали за еще одну партию меньшинств. Так что, все ОКЕЙ»;
«Кто-то еще верит в честность Европы к своим гражданам. Да плевать чинушам на них, главное выполнить заказ хозяев»;
«Да никто в здравом уме действительно не поверит, что лучшего исполнителя, чем Украина, не нашлось. Ясно, что победитель был определен задолго до начала конкурса. Нынче все воспринимается «на Ура», если оно из Украины», — написали комментаторы.
Фактически, многие европейские страны стали заложницами западных идеологических установок. Они вынуждены поддерживать чуждые для себя ценности, как, например, движение ЛГБТ или BLM.
«Если смотреть шире, то значительная часть международных организаций под контролем глобалистов. А все эти ЛГБТ, BLM или русофобия — это как маркер. Придерживаешься этих идеологических установок — ты молодец. Если не придерживаешься – то будут всячески создавать проблемы. Или просто лишат призового места, или найдут предлог устранить из организации или конкурса», — констатировал один из пользователей.
Ранее сербский фолк-исполнитель Милан Радулович обвинил в плагиате победителя «Евровидения-2022».