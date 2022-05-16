«Сплошная ложь и провокация»: Садальский разнес победу Украины на Евровидении

«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла. Потому что это настолько очевидно и настолько уже неприлично, что мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили», — полагает дипломат.