«Сплин» в Екатеринбурге не дали журналистам снять свой концерт на видео

Музыканты группы «Сплин» запретили журналистам снимать свое выступление на фестивале «Музыка свободы» под Екатеринбургом. Об этом сообщили зрители.
«Прессе нельзя снимать видео. Фотографии делать можно. Исключение — пара треков в конце программы», — пишут в Сети.
В конце программы музыканты все же разрешили прессе снять на видео две песни. Культовую «Выхода нет» артисты исполнили последней.
Ранее певец SHAMAN дал интервью телеканалу «360». Молодой музыкант призвал не ставить рэперов-новичков в один ряд с Фредди Меркьюри.