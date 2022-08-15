«Сплин» в Екатеринбурге не дали журналистам снять свой концерт на видео

Ранее певец SHAMAN дал интервью телеканалу «360» . Молодой музыкант призвал не ставить рэперов-новичков в один ряд с Фредди Меркьюри.

В конце программы музыканты все же разрешили прессе снять на видео две песни. Культовую «Выхода нет» артисты исполнили последней.

«Прессе нельзя снимать видео. Фотографии делать можно. Исключение — пара треков в конце программы», — пишут в Сети.

Музыканты группы «Сплин» запретили журналистам снимать свое выступление на фестивале «Музыка свободы» под Екатеринбургом. Об этом сообщили зрители.