Spletnik и NewBeautyBox представляют бьюти-бокс Feel & Touch

Spletnik представляет свой первый бьюти-бокс Feel & Touch, созданный совместно с компанией NewBeautyBox.

Feel & Touch — это 19 продуктов-помощников для ухода за лицом и телом: маски, скрабы, сыворотки, скребок гуаша и многое другое. В бьюти-боксе мы собрали как полноразмерные средства, так и миниатюры, которые удобно носить в сумочке и брать с собой в путешествия.

Идея нашего бьюти-бокса отражена в названии: подбирая косметику, мы думали про ощущения и приятные эмоции, которые дарит уход за собой.

Стоимость бокса — 6 650 рублей. По промокоду SPRING вы можете приобрести Feel & Touch со скидкой 40% — за 3 990 рублей. Внутри бокса — средства на 12 700 рублей. Купить бокс можно на сайте NewBeautyBox.

P. S. Подробно о содержимом коробочки расскажем в ближайшее время. Следите за обновлениями на Spletnik.