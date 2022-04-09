Список опасных для детей объектов составят в Вологодской области

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Реестр объектов, которые представляют опасность для детей, создадут
в Вологодской области. С этим предложением к губернатору Олегу Кувшинникову
обратилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова.
Градоначальник поддержал эту инициативу. Органы местного
самоуправления должны будут проработать варианты ликвидации опасных для детей
объектов. По словам Смирновой, в данный момент на первом месте остаются вопросы
безопасности юных вологожан, передает издание «Красный
север».
Уполномоченный по правам человека также подчеркнула, что дети
из-за природного любопытства рискуют попасть на неогороженные строительные
объекты, заброшенные дома и другие опасные места.
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