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    Список опасных для детей объектов составят в Вологодской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

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    Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Реестр объектов, которые представляют опасность для детей, создадут
    в Вологодской области. С этим предложением к губернатору Олегу Кувшинникову
    обратилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Смирнова.

    Градоначальник поддержал эту инициативу. Органы местного
    самоуправления должны будут проработать варианты ликвидации опасных для детей
    объектов. По словам Смирновой, в данный момент на первом месте остаются вопросы
    безопасности юных вологожан, передает издание «Красный
    север»    .

    Уполномоченный по правам человека также подчеркнула, что дети
    из-за природного любопытства рискуют попасть на неогороженные строительные
    объекты, заброшенные дома и другие опасные места.

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