Список не публикуют из-за боязни санкций, но к российскому аналогу SWIFT уже присоединились 70 иностранных банков

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT.

Поскольку многие партнеры опасаются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, Центробанка не публикует список этих организаций. Набиуллина добавила, что ЦБ готов присоединять к системе всех, так как у регулятора есть технические решения, это можно сделать достаточно быстро, однако все зависит от желания партнеров.





На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров. Действительно, многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнеры смотрят, кого и как подключать.

Эльвира Набиуллина

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Также Эльвира Набиуллина рассказала, чем опасны попытки вернуть досанкционный курс рубля.