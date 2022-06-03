Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что РФ не будет призывать Киев вернуться к переговорам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала переговорный процесс между Москвой и Киевом на фоне проведения спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
По ее словам, российская сторона не собирается призывать Киев вернуться к переговорам. Матвиенко считает, что для начала Украине следует стать самостоятельной.
«Переговоры возможны только с учетом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что причины незаинтересованности Киева в переговорах с Россией можно найти в Вашингтоне. К такому выводу пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко.