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Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что РФ не будет призывать Киев вернуться к переговорам

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что РФ не будет призывать Киев вернуться к переговорам
Globallookpress.comFederation Council of Russia

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала переговорный процесс между Москвой и Киевом на фоне проведения спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

По ее словам, российская сторона не собирается призывать Киев вернуться к переговорам. Матвиенко считает, что для начала Украине следует стать самостоятельной.

«Переговоры возможны только с учетом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что причины незаинтересованности Киева в переговорах с Россией можно найти в Вашингтоне. К такому выводу пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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