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    Спикер президента Турции Калын: Анкара не станет мешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Спикер президента Турции Калын: Анкара не станет мешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

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    globallookpress/Kremlin Pool

    Анкара не намерена препятствовать вступлению в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

    По его словам, турецкие власти рассчитывают на то, что остальные члены НАТО учтут обеспокоенность Анкары относительно деятельности Рабочей партии Курдистана.

    «Мы не закрываем двери. Однако мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал Калын.

    В связи с этим он призвал Хельсинки и Стокгольм «покончить с существованием организаций», исключив любые формы ее присутствия на территории скандинавских стран.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что не видит ничего хорошего в предстоящем расширении НАТО.

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