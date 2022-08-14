Спикер парламента Венгрии Кевер: представители культуры отмены уничтожили всю духовность

«В так называемом западном мире — от США до Европы и от Канады до Австралии — бушует… пока бескровная война, имеющая целью стереть всю память Запада. На память западных людей нападают представители cancel culture, культуры отмены, а также прогрессисты, трансгуманисты, воук и черт знает как еще они себя называют, а на самом деле они просто духовные убийцы!» — отметил Кевер.