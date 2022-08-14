Спикер парламента Венгрии Кевер: представители культуры отмены уничтожили всю духовность

Представители культуры отмены уничтожили всю духовность. Таким мнением поделился спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в ходе фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай».
Он подчеркнул, что они, заявляя о демократии и правах человека, оставляют общество без свободы, веры, культуры и традиций.
«В так называемом западном мире — от США до Европы и от Канады до Австралии — бушует… пока бескровная война, имеющая целью стереть всю память Запада. На память западных людей нападают представители cancel culture, культуры отмены, а также прогрессисты, трансгуманисты, воук и черт знает как еще они себя называют, а на самом деле они просто духовные убийцы!» — отметил Кевер.
Ранее Ласло Кевер заявил, что антироссийские санкции, введенные Европейским союзом, стали ошибочными.