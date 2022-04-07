Спикер палаты представителей США Пелоси заразилась COVID-19

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Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси
Пелоси получила положительный результат теста на COVID-19. Об
этом рассказал представитель администрации спикера Дрю Хэммилл.
По его словам, несмотря на выявление коронавируса у Пелоси,
она хорошо себя чувствует. Симптомов заболевания у нее не наблюдается.
«Спикер полностью вакцинирована и ревакцинирована, она
благодарна вакцине за хорошую защиту», — подчеркнул Хэммилл.
Он уточнил, что Пелоси тщательно соблюдает карантин. По этой
причине ее поездка вместе с делегацией конгресса в азиатский регион перенесена
на неопределенный срок.
В последние несколько дней сразу несколько членов
администрации США заразились COVID-19. Так, коронавирус был выявлен у главы ЦРУ
Уильяма Бернса, мэра Вашингтона Мюриэла Баузера и ряда других.