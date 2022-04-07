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    Спикер палаты представителей США Пелоси заразилась COVID-19

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

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    Chris Kleponis – CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси
    Пелоси получила положительный результат теста на COVID-19. Об
    этом рассказал представитель администрации спикера Дрю Хэммилл.

    По его словам, несмотря на выявление коронавируса у Пелоси,
    она хорошо себя чувствует. Симптомов заболевания у нее не наблюдается.

    «Спикер полностью вакцинирована и ревакцинирована, она
    благодарна вакцине за хорошую защиту», — подчеркнул Хэммилл.

    Он уточнил, что Пелоси тщательно соблюдает карантин. По этой
    причине ее поездка вместе с делегацией конгресса в азиатский регион перенесена
    на неопределенный срок.

    В последние несколько дней сразу несколько членов
    администрации США заразились COVID-19. Так, коронавирус был выявлен у главы ЦРУ
    Уильяма Бернса, мэра Вашингтона Мюриэла Баузера и ряда других.

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