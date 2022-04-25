Спикер Госдумы Володин: Зеленский отдал Украину под управление США для сохранения власти

Политик отметил, что российская сторона во время спецоперации делает все возможное чтобы, сохранить жизни мирных граждан. По его словам, очаги сопротивления неонацистов устраняются точечно. При этом украинская сторона ведет боевые действия в городах с плотной застройкой. Кроме того, неонацисты берут в заложники женщин и детей.