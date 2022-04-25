Спикер Госдумы Володин: Зеленский отдал Украину под управление США для сохранения власти

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить власть в стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик отметил, что российская сторона во время спецоперации делает все возможное чтобы, сохранить жизни мирных граждан. По его словам, очаги сопротивления неонацистов устраняются точечно. При этом украинская сторона ведет боевые действия в городах с плотной застройкой. Кроме того, неонацисты берут в заложники женщин и детей.
«В этих непростых условиях принимаются гуманные решения, как, например, в ситуации с “Азовсталью”, когда организуются гуманитарные коридоры», – написал Володин в Telegram.
Спикер Госдумы отметил, что Зеленский об этом умалчивает. По словам Володина, украинский лидер отдал Киев под управление США и желает только сохранить свою власть, а не жизни граждан.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказался о ситуации вокруг «Азовстали». По его словам, на соответствующей территории находятся около 400 иностранных наемников.