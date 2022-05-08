Спикер ГД Володин: Россия разрушила западные планы по расширению НАТО на восток

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Россия помешала НАТО расшириться в восточном направлении, что объясняет игнорирование инициатив Москвы по безопасности. К такому выводу пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так Володин прокомментировал заявление стран G7 о российской спецоперации на Украине. В нем говорится о планах западных государств «не допустить победы» РФ, передает телеканал «360».
«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении “не допустить победы” России на Украине», — написал спикер в своем Telegram-канале.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту республик Донбасса от обстрелов со стороны Киева, которые продолжаются с 2014 года.