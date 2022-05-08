Spiegel: жители ФРГ встали в очередь за соцпитанием из-за кратного роста цен

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Все больше жителей Германии стоят на пороге нищеты. Многие начали обращаться в центры социального питания из-за неспособности обеспечить себя самостоятельно, пишет издание Spiegel.
Наименее обеспеченные слои населения уже не могут позволить себе свежие фрукты и овощи. Из-за роста цен у них попросту не остается денег под конец месяца. Усугубляют ситуацию и украинские беженцы, которых уже порядка 600 тысяч.
«Все становится дороже с каждым днем. Я регулярно сдаю плазму, чтобы свести концы с концами и рада, что это пока удается сделать», — рассказала одна из жительниц.
Повар центра социального питания в Нюрнберге отметил, что особенно тяжело приходится немецким старикам. Многие из них встают перед печальным выбором — замерзнуть или умереть от голода.
Недавно немцы выступили против поставок Украине тяжелого вооружения. Более 205,5 тысячи человек подписали соответствующую петицию на имя канцлера Германии Олафа Шольца, передает телеканал «360».