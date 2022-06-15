Spiegel: Зеленский сделал «язвительный выпад» в адрес Ангелы Меркель

Обозреватель немецкого издания Spiegel Сюзанна Байер в одной из статей отметила, что президент Украины Владимир Зеленский сделал «язвительный выпад» в адрес экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
По словам журналистки, украинский президент в интервью телеканалу ZDF раскритиковал не только действующего канцлера Германии Олафа Шольца, но и его предшественницу.
«По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», — говорится в материале.
Зеленский накануне призвал немецкое руководство прекратить попытки балансировать между Москвой и Киевом и раскритиковал Германию за то, что страна начала помогать Украине гораздо позже, чем Британия, США и другие страны Евросоюза.
Меркель в одном из интервью объяснила нежелание ускоренного вступления Украины в НАТО. По словам бывшего канцлера ФРГ, в 2008 году Украина была другой страной, ее раздирали внутренние противоречия, а на власть слишком большое влияние оказывал местная олигархия.