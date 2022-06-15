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Spiegel: Зеленский сделал «язвительный выпад» в адрес Ангелы Меркель

Spiegel: Зеленский сделал «язвительный выпад» в адрес Ангелы Меркель
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Обозреватель немецкого издания Spiegel Сюзанна Байер в одной из статей отметила, что президент Украины Владимир Зеленский сделал «язвительный выпад» в адрес экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам журналистки, украинский президент в интервью телеканалу ZDF раскритиковал не только действующего канцлера Германии Олафа Шольца, но и его предшественницу.

«По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», — говорится в материале.

Зеленский накануне призвал немецкое руководство прекратить попытки балансировать между Москвой и Киевом и раскритиковал Германию за то, что страна начала помогать Украине гораздо позже, чем Британия, США и другие страны Евросоюза.

Меркель в одном из интервью объяснила нежелание ускоренного вступления Украины в НАТО. По словам бывшего канцлера ФРГ, в 2008 году Украина была другой страной, ее раздирали внутренние противоречия, а на власть слишком большое влияние оказывал местная олигархия.

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