Spiegel: в Германии выразили опасения из-за возможного появления немецких танков в России

Как отметили обозреватели издания Spiegel, по этой причине власти ФРГ не хотят поставлять эту бронетехнику Украине. По их мнению, Киев может применить немецкие танки для попытки вторжения на российскую территорию, что будет напоминать о наступлении вермахта во времена Великой Отечественной войны.