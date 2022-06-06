Spiegel: в Германии выразили опасения из-за возможного появления немецких танков в России

Возможное появление немецких танков на территории России вызывает тревогу в правительственных и военных кругах Германии, сообщили СМИ.
Как отметили обозреватели издания Spiegel, по этой причине власти ФРГ не хотят поставлять эту бронетехнику Украине. По их мнению, Киев может применить немецкие танки для попытки вторжения на российскую территорию, что будет напоминать о наступлении вермахта во времена Великой Отечественной войны.
«Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», — сказано в материале.
Ранее Германия отказалась поставлять на Украину боевые машины пехоты Marder, объяснив это тем, что все БМП заняты.