Spiegel: в Британии обнаружен документ о нерасширении НАТО на Восток

Spiegel: в Британии обнаружен документ о нерасширении НАТО на Восток Новости
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В Национальном архиве Великобритании найден документ 1991 года, в котором западные страны заявляют о неприемлемости расширения НАТО на Восток, сообщает Spiegel.

Документ с грифом «секретно» содержит протокол встречи представителей министерств иностранных дел США, Франции, ФРГ и Великобритании по безопасности в Восточной и Центральной Европе. Его обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон.

Согласно документу, участники встречи в ходе переговоров «2+4» о статусе Германии после ее объединения сочли «неприемлемым» членство восточноевропейских стран в НАТО.

«В ходе переговоров "2+4" мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше Эльбы. Таким образом мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим», — подчеркивал представитель МИД Германии Юрген Хробог.

В Spiegel отметили, что в своем заявлении дипломат, «очевидно, перепутал Эльбу с Одером». Аналогичной позиции придерживался и представитель Вашингтона Раймонд Зейтц, следует из документа. Дипломат подчеркивал, что «НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия и Франция должны прилагать больше усилий ради включения Киева в НАТО. По его мнению, Париж и Берлин «должны быть заинтересованы и быть в этом уверены».

 
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