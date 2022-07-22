Spiegel: соседи Шольца нашли в мусорном баке секретные документы о G7

Соседи канцлера Германии Олафа Шольца наткнулись на документы о саммите стран «Большой семерки». На бумагах был нанесен гриф «секретно», передает немецкое издание Spiegel.
Издание отмечает, что документы выбросила супруга Шольца — Бритта Эрнст, занимающая пост глав министерства образования Брандербурга. Чиновника выбросила бумаги вместо с черновиками своих речей.
«При обращении с секретной документацией действуют строгие правила…при наличии грифа для служебного пользования документы должны быть уничтожены таким образом, чтобы содержимое не было узнаваемо и его нельзя было восстановить», — отмечает газета.