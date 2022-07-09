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Spiegel: Штайнмайер жестко потребовал извинений от Зеленского за отмену визита в Киев

Spiegel: Штайнмайер жестко потребовал извинений от Зеленского за отмену визита в Киев
IMAGO/Christian Spicke/Global Look Press

Авторы немецкого издания Spiegel рассказали, что президент ФРГ в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в жесткой форме потребовал от него объяснений из-за отмены его визита в Киев.

Штайнмайер планировал посетить Украину в начале апреля, но визит был отменен: в Киеве назвали прибытие президента ФРГ «нежелательным», объяснив это тем, что ждут от Берлина конкретных шагов по эмбарго на поставки российской нефти. Визит так и не состоялся.

В материале Spiegel подчеркивается, что сразу же после скандального эпизода Берлин предпринял попытки для урегулирования ситуации, и в итоге между Штайнмайером и Зеленским состоялся телефонный разговор.

«Официально позже объявили, что обмен мнениями был “очень важен” для президентов. Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев. Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», — утверждают авторы.

globallookpress/Volodymyr Zelensky
globallookpress/Volodymyr Zelensky

В начале Зеленский выразил сожаление по поводу отмены визита, предложив Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Но эта дата не вписывалась в график немецкого президента. Кроме того, он потребовал от Зеленского объяснений отмены предыдущего визита.

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: “Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас”. После того, как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: “Ладно, оставим тему”», — рассказали обозреватели Spiegel.

Авторы обратились к администрации президента ФРГ, и там рассказали, что были очень удивлены резкой реакции обычно спокойного и уравновешенного Штайнмайера. Однако сотрудники аппарата президента Германии тут же подчеркнули, что гордятся тем, как их глава разговаривал с Зеленским, не став терпеть унизительное отношение.

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