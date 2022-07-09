Spiegel: Штайнмайер жестко потребовал извинений от Зеленского за отмену визита в Киев

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: “Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас”. После того, как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: “Ладно, оставим тему”», — рассказали обозреватели Spiegel.