Spiegel предупредил Евросоюз о жесткой расплате за отказ от российского газа

Согласно модели Исследовательского центра Юлиха, такой сценарий можно воплотить в жизнь только при включении «жесткого шага». Так, Брюссель будет вынужден ограничить поставки энергоресурса для промышленности на весну и лето. При сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, приемлемыми для привычного прохождения зимнего сезона, невозможно.