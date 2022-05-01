Spiegel предупредил Евросоюз о жесткой расплате за отказ от российского газа

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Европейский союз при отказе от двух третей голубого топлива из России сможет обеспечивать целевые показатели по заполнению хранилищ газом. Однако для этого нужно будет отключить от газа промышленные предприятия на весенний и летний сезоны, предупредил немецкий журнал Der Spiegel.
Издание отреагировало на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она считает, что Европа готова к приостановке поставок газа из РФ. Журналисты подчеркнули, что такие заявления являются «слишком красивыми, чтобы быть правдой».
Согласно модели Исследовательского центра Юлиха, такой сценарий можно воплотить в жизнь только при включении «жесткого шага». Так, Брюссель будет вынужден ограничить поставки энергоресурса для промышленности на весну и лето. При сокращении поставок российского газа на две трети заполнить хранилища объемами, приемлемыми для привычного прохождения зимнего сезона, невозможно.