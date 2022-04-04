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    Spiegel: немцы рискуют остаться без кондитерских изделий в случае отказа от газа из РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Авторы немецкого издания Spiegel считают,
    что кондитерская промышленность Германии опасается производственных потерь в
    случае отказа ФРГ покупать российский газ.

    Как рассказала председатель Федеральной
    ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиан Фассен, сценарий, при
    котором российский газ перестанет поступать в Германию, может привести к
    исчезновению всей кондитерской отрасли ФРГ.

    «Перебои в подаче газа могут привести к полной остановке производства кондитерских изделий. В большинстве немецких компаний голубое топливо является важнейшим источником энергии», — подчеркнул Фассен.

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