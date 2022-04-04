Spiegel: немцы рискуют остаться без кондитерских изделий в случае отказа от газа из РФ

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Авторы немецкого издания Spiegel считают,
что кондитерская промышленность Германии опасается производственных потерь в
случае отказа ФРГ покупать российский газ.
Как рассказала председатель Федеральной
ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиан Фассен, сценарий, при
котором российский газ перестанет поступать в Германию, может привести к
исчезновению всей кондитерской отрасли ФРГ.
«Перебои в подаче газа могут привести к полной остановке производства кондитерских изделий. В большинстве немецких компаний голубое топливо является важнейшим источником энергии», — подчеркнул Фассен.
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