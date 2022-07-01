Новости0

Spiegel: Берлин потребовал от Вильнюса снять запрет на транзит в Калининград

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Берлин призвал Вильнюс снять запрет на перевозку товаров из России в Калининград. Об этом пишут авторы Spiegel.

Журналисты интернет-издания отметили, что германские власти недовольны подобными действиями литовского правительства.

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что “это транспорт из России в Россию, это разрешено”», — говорится в статье.

Напомним, что Литва запретила перевозить из России в Калининградскую область ряд санкционных товаров. В ответ на это Москва пообещала принять соответствующие меры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.