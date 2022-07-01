Spiegel: Берлин потребовал от Вильнюса снять запрет на транзит в Калининград

Берлин призвал Вильнюс снять запрет на перевозку товаров из России в Калининград. Об этом пишут авторы Spiegel.
Журналисты интернет-издания отметили, что германские власти недовольны подобными действиями литовского правительства.
«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что “это транспорт из России в Россию, это разрешено”», — говорится в статье.
Напомним, что Литва запретила перевозить из России в Калининградскую область ряд санкционных товаров. В ответ на это Москва пообещала принять соответствующие меры.